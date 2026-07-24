Karhujen keskinäisessä tappelussa vammautunut karhu lopetettiin poliisin määräyksellä Keski-SuomessaSaarijärven Kalmarinselkä-järven ympäristöön annettiin eilen vaaratiedote loukkaantuneesta karhusta. Tilanne päättyi karhun lopettamiseen.
Sisä-Suomen poliisilaitos kertoo, että suurriistayhdyshenkilöt lopettivat vaaraa aiheuttaneen karhun illalla 23. heinäkuuta Saarijärvellä.
Poliisille tuli torstaina ilmoitus Kalmarinselkä-järven ympäristössä liikkuneesta loukkaantuneesta karhusta. Ilmoituksen mukaan karhun toinen takajalka oli poikki. Poliisi määräsi karhun lopetettavaksi eläinsuojelullisin perustein.
”Myös loukkaantuneiden suurpetojen kohdalla poliisi arvioi tilanteen tapauskohtaisesti, onko loukkaantunutta eläintä mahdollista auttaa vai joudutaanko se lopettamaan. Tässä tapauksessa karhu oli niin vakavasti loukkaantunut, ettei eläimen auttamiseksi ollut tarkoituksenmukaista ja turvallista keinoa”, kertoo komisario Teemu Karhunen poliisin tiedotteessa.
Poliisi sai paikannettua loukkaantuneen karhun dronella, minkä jälkeen suurriistayhdyshenkilöt lopettivat karhun.
Vammojen tarkempi tarkastelu osoitti, että vammat olivat jo vanhempia ja todennäköisesti aiheutuneet karhujen välisestä tappelusta.
Lopetettu karhu toimitetaan Ruokavirastoon tutkittavaksi.Artikkelin aiheet
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