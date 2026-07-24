Holzkurier: Saksan havupuutukkivienti alimmillaan kahdeksaan vuoteenSaksasta viedään havupuuta muun muassa Itävaltaan ja Belgiaan.
Saksasta vietiin vuoden 2026 tammi-toukokuun välisenä aikana lähes 28 prosenttia vähemmän havupuutukkia, kertoo itävaltalaislehti Holzkurier.
Vuoden ensimmäisten viiden kuukauden havupuutukin vientimäärä oli noin 1,59 miljoonaa kuutiota.
Viime vuonna vastaavana aikavälinä havutukin viennin määrä oli 2,2 miljoonaa kuutiota.
Holzkurierin mukaan määrä on alin kahdeksaan vuoteen. Vuonna 2018 määrä oli 1,27 miljoonaa kuutiota.
Ennätyslukemissa havupuutukin viennissä oltiin vuonna 2021, jona määrä oli noin 4,5 miljoonaa kuutiota.
Saksasta viedään havupuuta muun muassa Itävaltaan ja Belgiaan.
Havupuuvienti Itävaltaan oli Holzkurierin mukaan tammi-toukokuussa 896 400 kuutiota havupuuta. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon laskua on noin 7 prosenttia.
Belgiaan havupuuta vietiin tammi-toukokuussa 240 500 kuutiota, mikä viime vuoden määrään verrattuna noin 20 prosenttia vähemmän.
Vienti Tsekkiin väheni noin 40 prosentilla.
Jutun mukaan Kiina oli ainoa Euroopan ulkopuolinen maa Saksan kymmenen tärkeimmän vientikohteen joukossa.
Myös havupuutukin vientimäärä Kiinaan tuli rytisten alas pudoten edellisvuoden 231 500 kuutiosta noin 37 200 kuutioon. Pudotus on noin 80 prosenttia.
Holzkurier: Nadelrundholz-Exporte auf niedrigstem Stand seit 2018
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