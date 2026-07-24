Näin jaettiin kalastonhoitomaksuista kertyneitä varoja Lounais-Suomessa Elinvoimakeskus jakoi 2,26 miljoonaa euroa yhdeksän maakunnan alueelle kalastonhoitomaksuista kertyneitä varoja.

Jaa Kuuntele

Kalastonhoitomaksu tulee maksaa, jos harjoittaa muuta kalastusta kuin ongintaa, pilkintää tai silakan litkausta yhdellä vavalla. Kuva: Hannu Huttu

Metsä | Kalastus Eija Vallinheimo

Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen kalatalousyksikkö myönsi toimialueelleen reilut kaksi miljoonaa euroa kalatalouden edistämisvaroja. Varat ovat kertyneet kalastajien maksamista valtion kalastonhoitomaksuista.

Kalastonhoitomaksuista sai tukea 115 kalataloutta edistävää hanketta, joille myönnettiin tukea 560 000 eurolla. Hankehakemuksia lähetettiin Lounais-Suomen elinvoimakeskukselle yhteensä 150 kappaletta.

Tukea myönnettiin eniten kalastusharrastuksen edistämiseen ja kalastuksen valvontaan. Rahoitusta myönnettiin myös viestintä- ja tiedotushankkeisiin, kalakantojen ja kalastuksen seurantaan, kalastuksen yhtenäislupa-alueiden kehittämiseen, kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmien päivittämiseen ja muihin hankkeisiin. Tiedot käyvät ilmi Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen tiedotteesta.

Hankeavustusten lisäksi Lounais-Suomen elinvoimakeskus myönsi toimialueensa 40 kalatalousalueelle yhteensä lähes 487 000 euroa yleisavustuksina kalatalousaluetoimintaan vuodelle 2026.

Kalatalousalueet ovat julkisoikeudellisia yhdistyksiä, joilla on useita lakisääteisiä tehtäviä. Yksi tärkeimmistä tehtävistä on kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman laatiminen ja toimeenpano. Muita tehtäviä ovat muun muassa kalastuksenvalvonnan järjestäminen, kalastuksen yhtenäislupa-alueiden muodostamisen edistäminen ja kalavarojen käyttöön ja hoitoon liittyvä tiedotus.

Kalastonhoitomaksuvaroista maksetaan myös korvauksia vesialueiden omistajille kalavesien maksullisten yleiskalastusoikeuksien hyödyntämiseen sekä kalastusopastoimintaan perustuvasta käytöstä. Näitä korvauksia maksettiin Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen toimialueelle yhteensä noin 1,2 miljoonaa euroa.