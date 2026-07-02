Kansallinen ennallistamissuunnitelma lähti lausuntokierrokselleEnnallistamisen kustannukseksi arvioidaan noin miljardi euroa vuodessa.
Ympäristöministeriön johdolla valmisteltu kansallisen ennallistamissuunnitelman luonnos on lähetetty lausuntokierrokselle. Ennallistamisen toteuttamisessa saattaa tulla Suomelle miljardien eurojen lasku.
Suunnitelma määrittelee, miten Suomi toimeenpanee EU:n ennallistamisasetusta ja parantaa luonnon tilaa tulevina vuosina. Luonnos on määrä toimittaa EU:n komissiolle syksyllä.
Sen lopullinen hyväksyntä jää seuraavalle hallitukselle.
EU:n ennallistamisasetus velvoittaa jäsenmaat laatimaan kansalliset suunnitelmat luonnon tilan parantamiseksi. Suomessa vääntöä on käyty erityisesti metsien käytöstä ja ennallistamisen vapaaehtoisuudesta sekä kustannuksista.
Suunnitelman laatimisesta on vastannut ympäristöministeriö. Maa- ja metsätalousministeriö on osallistunut valmisteluun vastuualueidensa osalta.
Ennallistamissuunnitelman laatimista on ohjannut hankkeen ohjausryhmä, jossa on ollut edustus kaikista hallituspuolueista. Ohjausryhmän linjauksissa korostetaan kustannustehokkaita, monivaikutteisia ja oikeudenmukaisia toimia.
Ohjausryhmän mukaan ennallistamissuunnitelman toteuttaminen on yksityisille maanomistajille vapaaehtoinen. Toimenpiteet kohdennetaankin alkuvaiheessa erityisesti suojelualueille ja valtion maille.
Metsän osalta luonnos nostaa kädet pystyyn. Luonnoksen mukaan metsäluonnon osalta Suomelle tärkeiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää neuvotteluja komission kanssa.
Neuvotteluissa sovitaan kansallisten joustojen käytöstä, pinta-aloista ja tulkinnoista sekä vapaaehtoisen suojelun rahoituksesta.
Ennallistamissuunnitelman toteuttamisen kustannuksiksi on arvioitu noin miljardi euroa vuodessa vuoteen 2031 mennessä. Arvioitu rahoitusvaje nykyrahoitukseen verrattuna on noin 400 miljoonaa euroa vuodessa.
Rahoitusvaje on tarkoitus kattaa eri rahoituslähteistä.
EU:n ennallistamisasetuksen tavoitteena on parantaa luonnon tilaa laajasti eri ympäristöissä sekä suojelualueilla että niiden ulkopuolella. Se asettaa ensimmäistä kertaa jäsenvaltioille sitovat ja aikataulutetut tavoitteet luonnon tilan parantamiseksi.Artikkelin aiheet
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