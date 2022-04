Konevalmistajat ovat vähitellen sopeuttaneet konemallistonsa tämän hetken päästötasoille. Suomessa se tarkoittaa tiukimman viitostason moottoreiden käyttöä. Nyt myös Rottnen mallisto on siirtynyt siihen ja ensimmäiset uudistuneet mallit on myyty Suomeen.

Koneviesti: Rottnen D-sarjan metsäkoneet päivittyivät – uutuusmalleissa on omalaatuisia rakenneratkaisuja, jotka ovat monelle käyttäjälle tarpeen