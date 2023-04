Peuratilanne Porkkalassa huolestuttaa: Metsistä häviävät lehdokit ja puutarhoista istutukset Peurat ovat vallanneet pihat ja syövät lähes kaikki saatavilla olevat pienet pensaat sekä tulppaanit ja muut kukat. Metsistä ovat hävinneet muun muassa lehdokkilajit ja perhosten määrä on pienentynyt. Alueet ruohottuvat.

Jaa artikkeli

Kuva: Yrjö Inkinen

MT Metsä | Erä 19:40 Lukijalta Outi Taivainen

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Valtakunnallisesti kestävästä peurakannasta keskusteltaessa on hyvä huomioida peurakannan kokonaistilanne, ei vain yhden peuralajin tilanne.

Omien havaintojeni mukaan peurakanta on kahden vuosikymmenen aikana kasvanut räjähdysmäisesti. Valkohäntäpeurakannan kasvu on hieman tasoittunut, kiitos metsästyksen, mutta kanta on edelleen todella suuri ja sen pienentyminen voi viedä todella pitkään. Esimerkiksi täällä Kirkkonummen Porkkalassa on valkohäntäpeurojen lisäksi runsaasti kuusipeuroja ja metsäkauriita. Kantatie 51:n eteläpuolella niitä arvioidaan olevan jopa noin 2 000 yksilöä.

Metsästyslupia on annettu, mutta kaikkia ei käytetä. Metsäkauriiden vähentäminen ei myöskään tapahdu järjestelmällisesti, eli niiden metsästystä ei säännellä samoin kuin kuusi- ja valkohäntäpeurojen.

Hirvikolareiden ja muut hirvien aiheuttamat vahingot ovat selkeästi vähentyneet, kun hirvikanta on viime vuosina pienennetty asetettujen tavoitteiden mukaisena. Tällä perusteella uskon, että asiat peurakannan osalta saadaan ratkaistua, jos niitä tarkastellaan kokonaisvaltaisesti ja toimitaan.

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Tilanteeseen tulisi puuttua ennen kuin luonnon tasapaino häiriintyy lisää. Nähtävillä on jo nyt, että suurpetojen määrä on lisääntynyt hyvän ravinnon saannin ansiosta. Ilveshavainnot ovat jo lähteneet kasvuun, mutta susihavainnot ovat toistaiseksi pysyneet kohtuullisina. Suunta on haastava, erityisesti kun meillä monella on kotieläimiä ja osalla pieniä lapsia.

Esitin Porkkalan 750-jäsenisessä Facebook-ryhmässä peurakannan pienentämistä. Kommentteja asian puolesta tuli noin 90. Moni oli huolissaan talviruokinnan vaikutuksesta, punkkimäärän kasvusta, suurpetojen lisääntymisestä ja luonnon yksipuolistumisesta. Moni oli harmissaan siitä, että peurat ovat vallanneet pihat ja syövät lähes kaikki saatavilla olevat pienet pensaat sekä tulppaanit ja muut kukat. Metsistä ovat hävinneet muun muassa lehdokkilajit ja perhosten määrä on pienentynyt. Alueet ruohottuvat.

Toivon peurakannan kasvusta asiallista keskustelua kokonaisuuden näkökulmasta. Toivon myös, että asian esille nostaminen ja siitä mahdollisesti syntyvä keskustelu vievät asiaa kestävän kehityksen suuntaan. Ennen kaikkea toivon, että asialle löytyisi kokonaisuutta palveleva ratkaisu.

Outi Taivainen

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Porkkala