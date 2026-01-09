Siirry pääsisältöön
Ilmaiset päästöoikeudet loppuvat useilta tehtailta, metsäteollisuuden mielestä meno syrjii päästöjään karsineita laitoksia
Päästökauppaan tulee isoja muutoksia vuonna 2026. Maksuttomien oikeuksien myöntäminen jatkuu, mutta oikeuksien määrät pienenevät.
Metsä
|
Metsäteollisuus
9.1.2026
06:00
Sami Suojanen
Artikkelin aiheet
Ilmasto
Hiilidioksidi
Ympäristöpolitiikka
Ilmastonmuutoksen hillitseminen
Eurooppa
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
Siirry palveluun
