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Saara Koivistosta tuli metsänomistaja siskonsa kanssa, kun heidän isänsä päätti lahjoittaa metsätilan tyttärilleen.

Saara Koivisto sai isältään metsää – yhdestä asiasta ei tarvitse edes keskustella

Metsät ovat olleet Saara Koivistolle tuttu ympäristö lapsuudesta lähtien, mutta nyt niihin liittyy myös vastuu omistajana.
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Metsä|Maanomistus
26.6.202617:00
Jussi Vehkala
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