Saara Koivisto sai isältään metsää – yhdestä asiasta ei tarvitse edes keskustella

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Metsä
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Maanomistus
26.6.2026
17:00
Jussi Vehkala
Artikkelin aiheet
Saara Koivisto
metsänomistus
metsänhoito
sukupolvenvaihdos
Sastamala
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