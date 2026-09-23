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Juuri nyt | Kouvolan, Lappeenrannan ja Mikkelin raviratojen toiminnat aiotaan yhdistää saman yhtiön alle
Tilaajalle | Viljelijöitä kannustetaan siirtymään tappiollisesta viljanviljelystä tähän tuotantoon – ”Se on kyllä kannattava vaihtoehto”