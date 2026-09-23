Luvatonta mopoilua ja päristelyä Lauhanvuori-Hämeenkankaan Geopark -alueellaAlueen herkkä luonto siedä luvattoman maastoliikenteen aiheuttamaa kuormitusta.
Lauhanvuori-Hämeenkankaan Geopark -alueella Kankaanpäässä on viime aikoina havaittu luvattomasti maastossa liikkuvia nuoria mopoilijoita, kertoo Metsähallituksen Luontopalvelut.
Tiedotteessa muistutetaan, että vauhdikas ajo ja hiekkaisilla harjualueilla tapahtuva ruovittelu kuluttavat herkästi maastoa sekä vahingoittavat retkeilyreittejä ja polkuja.
Metsähallituksen Luontopalveluiden toteutusvastaava Arto Pummila muistuttaa, että osa Hämeenkankaasta on luonnonsuojelualuetta. Herkkä luonto siedä luvattoman maastoliikenteen kuormitusta.
”Metsähallituksessa toivomme, että kodeissa keskustellaan tieliikenteeseen sopimattomilla ajoneuvoilla ajamisesta eikä havaintoja luvattomasta maastoajosta enää tule”, Pummila sanoo.
Metsähallituksen Luontopalvelut ylläpitää Lauhanvuori–Hämeenkangas Geoparkin retkeilypalveluita, kuten reittejä ja laavuja, sekä alueen luonnonsuojelualueita.
”Metsähallituksessa toivomme, että kodeissa keskustellaan tieliikenteeseen sopimattomilla ajoneuvoilla ajamisesta eikä havaintoja luvattomasta maastoajosta enää tule.”
Moottoriajoneuvoilla liikkuminen maastossa edellyttää aina lupaa maanomistajalta. Hämeenkankaan alueilla tällaisia lupia ei ole annettu mopojen tai muiden vastaavien ajoneuvojen harrastusajoa varten.
Alueella liikkuu Metsähallituksen mukaan ajoittain Puolustusvoimien moottoripyöriä osana niiden harjoitustoimintaa.
Vaikka maastossa näkyisi ajoneuvojen jälkiä, se ei tarkoita, että alueella olisi sallittua liikkua moottoriajoneuvoilla ilman lupaa, tiedotteessa muistutetaan.
Hämeenkangas kuuluu kansainvälisesti arvokkaaseen Lauhanvuori–Hämeenkangas UNESCO Global Geopark -alueeseen.
Alueen harjumaisemat, lähteet, metsät ja suot ovat merkittävä osa alueen luontoarvoja.
Valtaosa Hämeenkankaan metsistä on talouskäytössä, mutta luonnonarvoiltaan merkittävimmät kohteet on suojeltu.
Alueella sijaitsevat muun muassa Soininharjun suojelumetsä sekä Uhrilähteen ja Kylmänmyllynlähteen arvokkaat lähdeympäristöt.
Muun muassa harjujen paahderinteet ja hiekkamaat kuluvat helposti. Alueella elää myös erittäin uhanalainen hietaneilikka, jonka kasvupaikat kärsivät maaston kulumisesta.
Tästä johtuen myös maastopyöräilyssä suositellaan pysymään olemassa olevilla reiteillä.
Joko sinulle tulee MT:n metsäuutiskirje? Saat ajankohtaisia juttuvinkkejä sähköpostiisi kerran viikossa tilaamalla maksuttoman metsäuutiskirjeen.Artikkelin aiheet
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
- Osaston luetuimmat