Pohjoistuuli voimistuu viikonlopun aikana ja sää kylmenee etenkin pohjoisessa. Alkuviikon aikana ilmavirtaus kääntyy kuitenkin jo lounaaseen ja sää lämpenee uudelleen, mutta samalla myös sateet yleistyvät.

Ilmavirtaus kääntyy viikonlopun aikana pohjoiseen. Pohjoisessa päivälämpötilat jäävät laajalti viiden ja kymmenen asteen välille ja viikon vaihtuessa etelässäkin 15 asteen vaiheille.

Pohjoistuuli voimistuu. Lauantaina puuskaista tuulta on Lapissa, sunnuntaina myös muualla maassa. Lauantaina sadetta tai sadekuuroja tulee maan keski- ja pohjoisosassa, mutta aivan etelässä sää pysyttelee enimmäkseen poutaisena. Sunnuntaina sateet painottuvat aivan itään ja lännestä pilvipeite rakoilee päivän aikana.

Lauantaina puuskaista tuulta on Lapissa, sunnuntaina myös muualla maassa. Antti Jylhä-Ollika

Maanantaina pohjoisvirtaus heikkenee ja vähäinen korkean selänne liikkuu maamme yli itään. Sää on aurinkoinen ja yöt ovat kylmiä. Lapissa on yöpakkasta ja etelässäkin voi olla hallaa.

Tiistaiksi lounaisvirtaus voimistuu ja lämpimämpää ilmaa alkaa virrata lounaasta, mutta samalla myös sateet yleistyvät. Etenkin yöt lämpenevät.

Antti Jylhä-Ollila

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi