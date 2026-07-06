Näin hurja määrä metsää Ukrainan patotuhossa vahingoittui kolme vuotta sitten − joidenkin yritysten metsistä meni melkein kolmannes Kah’ovkan padon tuhoutuminen vuonna 2023 aiheutti suuret ympäristövahingot.

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Sotatoimien näyttämönä on ollut liki kolme miljoonaa hehtaaria metsää eli noin viidennes maan koko metsäalasta. Kuva: Sanne Katainen, Jarkko Sirkiä

Metsä | Talous Aura Pilkama

Inhimillisen hädän ja kauheuksien lisäksi sodissa kärsii myös ympäristö. Näin kävi esimerkiksi Ukrainassa vuonna 2023 Hersonin alueella, missä Venäjä pommitti Kahovkan vesivoimalan.

Sitä seurasi valtava ympäristötuho, jonka seurauksena 35 ihmistä kuoli, 24 on edelleen kateissa, 66 asutusta tulvi ja 1 323 hehtaaria maata peittyi veden alle, kertoo Ukrainan valtion metsätalousvirasto.

Asiantuntijoiden mukaan tulvat ja niiden jälkeinen kuivuminen johtivat myös metsien tuhoutumiseen 63 700 hehtaarin alalla. Joidenkin metsätalousyritysten metsäalasta tuhoutui jopa 30 prosenttia.

Merkittäviä vahinkoja aiheutui myös suojelualueille, vesivaroille, maaperälle, kasvillisuudelle ja eläimistölle.

Aiheesta keskusteltiin Haagissa järjestetyssä tilaisuudessa, missä esiteltiin uutta käsikirjaa ympäristörikosten todisteiden keruuseen ja valmisteluun kansallisissa ja kansainvälisissä tuomioistuimissa.

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