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”Jos rintamamiestalossa on kellari, usein tämä ongelma löytyy” ‒ uusi riskirakenne määritelty kuntotarkastuksiin
Tämä vanha metsän omistusmuoto on kasvattanut viime vuosina suosiotaan
Hyviä puolia ovat omistamisen helppous ja vakaa tuotto.
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Metsä
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Metsänhoito
5.7.2026
17:00
Tiina Lietzén
Artikkelin aiheet
yhteismetsä
metsänomistus
metsänhoito
verotus
metsätalous
Aarre
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