Eläköitynyt arkkitehti Jari Jokivuo sai borrelioosin punkin puremasta Etelä-Viron mökillään. Kuulonmenetys ja tinnitus alkoivat pian pureman jälkeen. Diagnoosi viivästyi, ja kahdesta antibioottikuurista huolimatta oireet palasivat. Jokivuo kokee, ettei kukaan ota vastuuta hoidosta ja hänen mielialansa on laskenut. Suomessa borrelioositapaukset ovat lisääntyneet, ja lääkäreitä valvotaan hoitosuositusten mukaisesti.

