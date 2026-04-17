Bloomberg: Saksa vääntää EU:ssa lievennyksiä polttomoottorikieltoonMerzin johtama hallitus torjuu EU:n ehdotuksen, että yritykset määrättäisiin lisäämään sähköautojen määrää omassa kalustossaan.
Uutistoimisto Bloomberg uutisoi Saksan lisäävän painetta EU:ta kohtaan, jotta osittaista polttomoottorikieltoa lievennettäisiin ja autojen päästömääräyksiä ei kiristettäisi lisää. Liittokansleri Friedrich Merzin (CDU) hallituskoalition pyrkimyksenä on samalla tukea maansa heikentyvää autoteollisuutta.
Euroopan komissio ehdotti viime vuoden joulukuussa, että 90 prosenttia vuodesta 2035 lähtien myytävistä uusista autoista olisi päästöttömiä. Jäljelle jäävän kymmenen prosentin päästöt pitäisi kuitenkin kompensoida esimerkiksi vähähiilisen teräksen käytöllä ja synteettisillä tai uusiutuvilla polttoaineilla.
Merzin mukaan Saksa vaatii nyt EU:lta, että yli 90 prosentin tavoitteen ylittäviä päästöjä ei tarvitsisikaan kompensoida täysimääräisesti.
Lisäksi ajoneuvot, jotka käyttävät yksinomaan uusiutuvia polttoaineita, pitäisi Merzin mukaan laskea välittömästi nollapäästöisiksi. Hän toisti vaatimuksensa, ettei moottoreissa käytettävää teknologiaa rajoitettaisi.
Merzin johtama hallitus myöskin torjuu EU:n ehdotuksen, että yritykset määrättäisiin lisäämään sähköautojen määrää omassa kalustossaan.
Asiasta uutisoi Suomessa aiemmin Kauppalehti.
Kauppalehti: Saksa vaatii lisää lievennyksiä polttomoottorikieltoon – "Uusiutuvia polttoaineita käyttävät autot laskettava nollapäästöisiksi
