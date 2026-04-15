Vakavien tapaturmien sesonki alkoi – älä tee tätä virhettä moottorisahan kanssa Vakuutusyhtiön mukaan varsinkin erilaisten puuntyöstökoneiden käyttäjille sattuu keväisin ja kesäisin vakavia tapaturmia.

Jaa Kuuntele

Moottorisahasta on pidettävä aina kaksin käsin kiinni. Kuva: Photographer: Risto Jussila

Vakuutusyhtiöille tulee keväällä ja kesällä lähes päivittäin korvaushakemuksia erilaisten työkoneiden ja työkalujen kanssa sattuneista vahingoista.

Lähi-Tapiolan tapaturmavakuutuksen vahinkotietojen mukaan varsinkin puuntyöstökoneiden kuten sirkkeleiden, jiirisahojen, jyrsinten tai halkomakoneiden kanssa sattuu vakavia tapaturmia.

Yhtiön asiantuntijan mukaan valtaosa turmista olisi voitu välttää, jos koneen kunto olisi tarkistettu etukäteen, jos käyttäjä olisi pukenut asianmukaiset suojavarusteet ja jos käyttöohjeita olisi noudatettu.

”Kun kyse on terävistä ja tehokkaista työkaluista, vammat ovat monesti vakavia ja pysyviä, esimerkiksi sormia leikkautuu irti ja raajoja murskautuu. Käytännössä lähes jokainen näistä olisi kuitenkin estettävissä, jos työkoneiden ja -kalujen kanssa maltettaisiin noudattaa käyttö- ja turvallisuusohjeita”, Lähi-Tapiolan korvausasiantuntija Sari Laakso sanoo tiedotteessa.

Työt tulee tehdä kuivalla ja tasaisella alustalla. Suojavarustuksen ohella tulisi kiinnittää huomiota vaatteisiin. Roikkuva hiha tai helma voi joutua koneeseen ja vetää käyttäjän ruumiinosia kohti liikkuvaa terää.

Turvallisuusohjeista ei pidä oikaista yhtään. Esimerkiksi moottorisahaa ei milloinkaan saisi käyttää yhdellä kädellä.

”Olennaisinta on tietysti tapaturmien ennaltaehkäisy, mutta moni ei tule ajatelleeksi, että vakuutuskorvauksia joudutaan pienentämään, jos ohjeita ei ole noudatettu ja tapaturmaan on itse myötävaikuttanut”, Laakso muistuttaa.