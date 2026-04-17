Lohta ei pyydetä Tenolla vielä tulevanakaan kesänä Tenojoen lohikantojen tila jatkui heikkona vuonna 2025. Suomi ja Norja totesivat tämän takia yhteistuumin, ettei lohenkalastusta voida aloittaa uudelleen vielä ensi kesänä.

Tenon lohikannan aallonpohja oli vuonna 2024, mutta kannan ei katsota kestävän vielä kalastusta. Kuva: Pekka Fali

Metsä | Kalastus Eija Vallinheimo

Lohen- ja kyttyrälohen kalastusta koskeva tilanne todettiin vuosittaisissa Suomen ja Norjan välisissä kalastussääntöä koskevissa neuvotteluissa. Kalastussääntöön ei sovittu muutoksia, joten kalastus tapahtuu vuonna 2024 voimaan tulleen kalastussäännön määräysten mukaisesti.

”Tenon rajajokiosuuden kalastussäännön mukaisesti lohenkalastusmahdollisuudet määräytyvät Tenon sivujokien lohikantojen tilan perusteella. Suomen ja Norjan viranomaiset joutuivat valitettavasti toteamaan, ettei nykytilanteessa ole edellytyksiä avata lohenkalastusta lainkaan, koska kaikki lohikannat oli arvioitu heikoimpaan tilaluokkaan”, kertoo maa- ja metsätalousministeriön neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste tiedotteessa.

”Nykytilanteessa ole edellytyksiä avata lohenkalastusta lainkaan, koska kaikki lohikannat oli arvioitu heikoimpaan tilaluokkaan.” Tapio Hakaste

Sekä lohen kutukannat että arviot lohikantojen koosta olivat edelleen hyvin alhaisia, sillä kokonaisuudessaan mereltä palaa Tenoon edelleen hyvin heikosti lohta verrattuna noin kymmenen vuoden takaiseen tilanteeseen.

Tenon lohikannat ovat jääneet yhä kauemmaksi hyvästä tilasta ja riittävää emomäärää kuvaavien kutukantatavoitteiden täyttymisestä. Yhden merivuoden pikkulohien määrän kasvu antaa kuitenkin pientä toivoa tilanteen parantumisesta.

Tenolla saa kalastussäännön mukaan edelleen kalastaa muita lajeja kuin lohta.

Tenolla saa kalastussäännön mukaan edelleen kalastaa muita lajeja kuin lohta. Matkailijoita varten tarjolla on muun kalan kalastuslupia, jotka oikeuttavat keveiden perhokalastusvälineiden käyttöön.

Kesällä 2026 ei ole odotettavissa voimakasta kyttyrälohen nousua, koska kyttyrälohta esiintyy käytännössä vain parittomina vuosina. Jos kyttyrälohen sattuisi tapaamaan, sen saa kalastaa kalastussäännön mukaisilla kalastustavoilla.

Tenon sivuvesien kalastusta koskeva valtioneuvoston asetus sekä Tenon kalastuslupien hintoja koskeva maa- ja metsätalousministeriön asetus ovat lähdössä lausunnoille.