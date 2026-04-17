Yle: Työntekijät voittivat Stora Enson vanhassa lakkokiistassa Stora Enso ei saanut jättää palkkoja maksamatta lakon takia

Stora Enson Oulun tehtaan työntekijät voittivat vanhan lakko- ja palkkakiistan. Kuva: Timo Heikkala

Jarmo Palokallio

Stora Enson Oulun tehdas keskeytti palkanmaksun työntekijöille SAK:n vuoden 2024 lakkojen seurauksena. Oulun käräjäoikeuden mukaan työntekijöille olisi pitänyt maksaa palkka. Asiasta kertoi Yle.

Stora Enson Oulun tehdas ajettiin tuolloin alas auto- ja kuljetusalan työntekijäliiton AKT:n sekä ammattiliitto JHL:n lakkojen takia. Samalla Stora Enso keskeytti palkkojen maksun.

Yhtiön mukaan sillä oli työsopimuslain mukainen oikeus keskeyttää palkanmaksu ja olla maksamatta palkkaa viikon ajan.

Stora Enson työntekijät olivat toista mieltä. He korostivat, että tehtaan alasajo ei riippunut heistä. Tällä perusteella he vaativat, että Stora Enso maksaa vaaditut palkkasaatavat työsopimuslain edellyttämällä tavalla seitsemältä päivältä.

Kiistaa käytiin myös Paperiliiton roolista. Stora Enso oli sitä mieltä, että Paperiliitto on vaikuttanut tai vähintäänkin tukenut lakkoa. Työntekijät olivat puolestaan päinvastaista mieltä.

Käräjäoikeus taipui työntekijöiden kannalle. Sen päätöksen mukaan työntekijöille olisi kuulunut maksaa palkka siltä ajalta, kun tehdas oli ajettu alas lakkojen takia.

Oikeudessa palkkojaan vaati Stora Enson Oulun tehtaan 186 työntekijää.

Käräjäoikeus päätti, että Stora Enson pitää maksaa palkkasaatavia kaikille niitä vaatineille työntekijöille. Summat vaihtelevat muutamasta sadasta eurosta noin kahteen tuhanteen euroon.

Tuomio ei ole vielä lainvoimainen.