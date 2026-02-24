Siirry pääsisältöönSiirry hakuun
Tilaa
Hae
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaan
Juuri nyt | Atria laskee sian tuottajahintaa
Tilaajalle | Yksi kunta kiinnostaa omakotirakentajia: viime vuonna 385 rakennuslupaa ja 55 luovutettua tonttia