Maailmanlaajuinen energiakriisi on vaikuttanut energiapuukourien tuotantoon – katso Moisio Forestin haastattelu Moisio Forest valmistaa energiakouria ja harvestereiden syöttörullia, joiden kysyntä on energiakriisin myötä kasvanut myös maailmalla. Koneviesti haastatteli Proforest-näyttelyssä Moisio Forestin yrittäjää Taneli Moisiota.

MT Metsä | Metsäkoneet 09:08 Eemeli Linna

Moisio Forest Oy:n yrittäjä Taneli Moision mukaan Moisio Forest myy kouria kaikkiin koneisiin asiakkaan tarpeen mukaan. Nyt kysytään erityisesti erilaisia giljotiinikatkaisulla olevia ja syöttäviä kouria, joilla samalla kertaa saadaan ajettua sekä kuitua että energiapuuta.

Moisio kertoo, että volyymiltään suurimpia ovat 300-sarjan kourat, tosin paineohjatut kourat ovat vielä tätäkin myydympiä. Ne voidaan kytkeä normaalikahmarin tilalle ajokoneeseen tekemättä koneeseen asennustyötä. Harvesteriin asennustyötä taas tarvitaan jonkin verran ja mittalaite on vielä erikseen.

Vaikka kysyntä on kovaa, tiettyä varovaisuutta on Moision mukaan havaittavissa asiakkaiden keskuudessa. Lisäksi kourakysynnässä ongelma on komponenttien saatavuus, sillä välillä puuttuu joitakin sylintereitä ja hydraulilohkoja. ”Toistaiseksi on vielä saatu kohtuuajoissa toimitettua”, Moisio summaa.

Katso videolta yllä oleva Taneli Moision haastattelu kokonaisuudessan!

