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Briab pyrkii vähentämään loiskuormaa käyttämällä puutavaraperävaunuissaan muotoja, joihin lumi ja loska ei kiinnity. Kome Oy:n toimitusjohtaja Jani Kortelaisen mukaan myös ajoviiman vapaalla liikkuvuudella on iso merkitys vaunun itsepuhdistuvuudessa.

Tukkirekan perävaunu voi vetää kyydissään henkilöauton painon verran loiskuormaa

Vaunun ominaisuuksilla on iso vaikutus siihen, mitä kuljetusyritykselle jää viivan alle.
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Koneet ja autot|Autot
22.9.202606:00
Pasi Jaakkonen
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