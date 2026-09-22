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Vaunun ominaisuuksilla on iso vaikutus siihen, mitä kuljetusyritykselle jää viivan alle.
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Koneet ja autot
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Autot
22.9.2026
06:00
Pasi Jaakkonen
Artikkelin aiheet
perävaunu
tukkirekka
puutavarakuljetus
sähköavustus
kuorma-auto
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