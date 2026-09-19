Metsähallitus syysistuttaa miljoonia taimia ‒ kolmannes koko vuoden urakastaSyysistutukset tasaavat metsänhoitotöiden työmäärää koko maastokaudelle.
Valtion metsiin istutetaan tänä syksynä lähes 6 miljoonaa puuntainta. Se on noin kolmannes Metsähallituksen koko vuoden istutusurakasta.
Metsähallituksen Metsätalous kertoo istuttavansa tänä syksynä valtion metsiin 5,8 miljoonaa kuusen- ja männyntainta. Niillä uudistetaan 3 300 hehtaarin alue.
Koko vuoden aikana Metsähallitus istuttaa 17 miljoonaa puuntainta 9 500 hehtaarin alalle. Istutuksia tehdään, jotta uudistushakkuiden jälkeen alueille kasvaa uusi, elinvoimainen metsä.
Tänä vuonna vähän reilu kolmannes kaikista Metsähallituksen istutuksista on syysistutuksia.
”Etelä-Suomessa syysistutusten osuus on noin 40 prosenttia, Pohjanmaa-Kainuun alueella noin 30 prosenttia ja Lapissa noin 20 prosenttia”, kertoo Etelä-Suomen alueen metsänhoitopäällikkö Tanja Oksala.
Oksalan mukaan syysistutusten avulla istutustöiden työmäärää voidaan jakaa tasaisemmin koko maastokauden ajalle.
Istuttamisen lisäksi valtion monikäyttömetsiä uudistetaan kylvämällä ja luontaisesti.
Istutettavat taimet kasvatetaan pääosin jalostetusta siemenmateriaalista, joka parantaa metsien kasvua ja laatua sekä lisää niiden hiilensidontakykyä.
Tutkimusten mukaan jalostetun materiaalin käytöllä saadaan noin 10–27 prosentin lisä puuston kasvuun kiertoaikana. Istuttamisen lisäksi valtion monikäyttömetsiä uudistetaan kylvämällä ja luontaisesti.
Valtaosa Metsähallitus Metsätalous Oy:n istutustöistä tehdään metsäpalveluyrittäjien toimesta.
Lisäksi istutuksiin osallistuu vuosittain noin 50 kausityöntekijää sekä Metsähallituksen omat metsurit.Artikkelin aiheet
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