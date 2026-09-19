Siirry pääsisältöönSiirry hakuun
Tilaa
Hae
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaan
Juuri nyt | Kaakonkulma: Ylämaalta löytyi neljä kuollutta villisikaa
Tilaajalle | ”En usko, että holsteinit pärjäisivät täällä” – Kukka-Maaria Kärki hoitaa 30 lehmän lypsykarjalla perinnemaisemaa