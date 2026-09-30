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Juuri nyt | Bensalaskusi kasvaa tästä syystä – korjausvelka nousee 3,7 miljardiin euroon
Pääkirjoitus | Ikinuori MT täyttää tänään 110 vuotta: Luotettavuus on median tärkein valtti ja siitä pidämme kiinni