Itä-Suomea riepotellut Päivö-myrsky kaatoi pääasiassa yksittäisiä puita – kuiva maaperä saattoi pelastaa pahemmilta tuhoilta

Sari Penttinen

Tiistai-iltana alkanut Päivö-myrsky kaatoi puita muun muassa Kontiolahdella.

Tiistai-iltana Itä-Suomeen ja pahiten Pohjois-Karjalaan iskenyt Päivö-myrsky ei ole tämänhetkisen tiedon mukaan aiheuttanut laajoja metsätuhoja.

"Asiantuntijoilta saadun tiedon perusteella myrsky on kaatanut enimmäkseen yksittäisiä puita. Pahiten myrsky on osunut Pohjois-Karjalan itäisimpään osaan. Siellä on todennäköisesti myös eniten kaatuneita puita. Toki kaikki tuhot eivät ole vielä selvillä", sanoo Pohjois-Karjalan metsänhoitoyhdistyksen johtaja Harri Välimäki.

"Kun kaikki yksittäiset kaatuneet puut lasketaan yhteen, niin tuleehan siitä toki motteja", hän jatkaa.

Myös Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Kainuun metsänhoitoyhdistysten mukaan myrsky on kaatanut pääasiassa yksittäisiä puita.

"Tilannetta seurataan mutta toistaiseksi tiedossani ei ole tuhohavaintoja", sanoo Etelä-Savon metsänhoitoyhdistyksen johtaja Petri Pajunen.

"Olemme koonneet keskiviikkoaamun aikana toimihenkilövoimin tietoa tuhoista, eikä tällä hetkellä ole tiedossa laajoja ja yhtenäisiä tuhoalueita", jatkaa Pohjois-Savon metsänhoitoyhdistyksen johtaja Pekka Sahlman.

Sahlman kertoo seuranneensa myrskyn etenemistä tiistai-iltana mökillään Kuopiossa Vehmersalmella.

"Tuuli tuli suoraan lännestä ja näytti siltä, että puut menevät nurin".

Sekä Sahlman että Pohjois-Karjalan mhy:n Välimäki uskovat, että kesäkuun pitkän sateettoman jakson myötä kuivaksi päässyt maaperä pelasti metsät pahemmilta tuhoilta. Jos maa olisi ollut märkä, olisivat puut kaatuneet herkemmin ja tuhoja olisi tullut enemmän.

Katja Lamminen

Pohjois-Karjalassa Valtimossa myrsky iski pahasti nuoreen mäntymetsään.

Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa metsänhoitoyhdistyksiä työllistää yhä myös viime viikolla alueen yli pyyhkäissyt ja puita kaatanut syöksyvirtaus.

"Viime torstain syöksyvirtauksen käsittely on kuumimmillaan. Viime yön tuhoista on vielä vaikeaa sanoa, että mikä on tullut edellisten lisäksi. Tien päältä saatujen havaintojen perusteella myrskytuhot koskevat tällä hetkellä vain yksittäisiä puita", sanoo Kainuun metsänhoitoyhdistyksen toiminnanjohtaja Jukka-Pekka Klemetti.

Välimäen mukaan kentältä on kuulunut viestiä, että syöksyvirtauksesta kärsineillä metsäalueilla olisi kaatunut lisää puuta myös Päivö-myrskyssä.

Sari Penttinen

Kesäkuun pitkän sateettoman jakson myötä kuivaksi päässyt maaperä saattoi pelastaa metsät pahemmilta tuhoilta. Märässä maassa puut olisivat kaatuneet tuulessa helpommin.

Tuhoherkillä alueilla, kuten hakkuuaukkojen reunoilla tai hiljattain harvennetuissa metsissä, riski yksittäisiä puita isompaan tuhoon kasvaa.

Jos myrsky on riepotellut omaa metsääsi, on työlistalla ensimmäisenä vahinkoilmoituksen tekeminen, jos metsä on vakuutettu.

Heti sen jälkeen Välimäki kehottaa olemaan yhteydessä metsänhoitoyhdistykseen.

"Puut pitäisi saada kesällä pois metsästä mahdollisimman pian, etteivät niihin iske kirjanpainajat. Tuulenkaatojen poistaminen on kuitenkin ammattilaisten työtä eikä niitä pidä lähteä itse poistamaan, sillä puissa voi olla yllättäviä jännitteitä."

Pohjois-Savon mhy:n Sahlman muistuttaa, että etenkin katkenneet puut kannattaa korjata nopeasti pois. Juurineen kaatuneeseen puuhun tuholaiset eivät yleensä yhtä nopeasti iske.

Metsätuholain mukaan metsänomistajan tulee korjata tuulenkaadot pois alueellisten määräaikojen puitteissa.

Kuusella laki velvoittaa poistamaan metsästä kuusipuut yli 10 kuutiometriä hehtaarilla ylittävältä osalta. Männyllä raja on 20 kuutiometriä hehtaarilla. Joitakin kaatuneita puita kannattaa kuitenkin jättää lahoamaan ja parantamaan monimuotoisuutta.

Metsänomistaja voi varautua myrskytuhoihin parhaiten hyvällä metsänhoidolla ja aktiivisella metsien käytöllä, sanoo Pohjois-Karjalan mhy:n Välimäki.

"Elinvoimainen metsä pystyy vastustamaan parhaiten erilaisia tuhoja, olipa kyseessä sitten myrsky-, sieni- tai hyönteistuho."

Petteri Lintunen

Päivö-myrskyn kaatamia puita Kuopiossa Talvisalossa.