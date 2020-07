Aarre: Niilo Reilin Toivo-koira etsii leimikoista kanalintujen pesiä – kymmenen hehtaarin tarkistus sujuu koiralta parissa tunnissa

Entistä useampi metsänomistaja haluaa varmistua siitä, etteivät alkukesän hakkuut häiritse metsäkanalintujen pesintää. Joutsan Taka-Ikolassa koneet käynnistyvät vasta, kun Toivo-koira on tarkistanut leimikot pesien varalta.

Hanne Manelius

Koira tarkastaa leimikon nopeammin ja tehokkaammin kuin mihin ihminen pystyisi. Koiran pitää kuitenkin olla koulutettu, jotta se ei häiritse pesintää.

”Hakuun!” Niilo Reili osoittaa kädellään kohti metsää, ja karkeakarvainen saksanseisoja Toivo syöksyy puiden sekaan. Parin minuutin kuluttua se palaa tielle ja katsoo Reiliä. Tarkistetaanko tien toinenkin puoli?

On toukokuun loppu, ja koko luonto kurottaa kesää kohti. Puiden lehdet kasvavat silmissä, mustikka kukkii ja saniaisten versot kiertyvät auki. Myös metsäkanalintujen pesintä on käynnissä, ja siksi Päijänteen metsänhoitoyhdistyksessä metsäneuvojana työskentelevä Niilo Reili on tuonut Toivon mukanaan metsään.

Joutsan Taka-Ikolan kylällä sijaitsevan metsätilan maille suunnitellaan hakkuita, mutta ennen kuin ne aloitetaan, tilan omistaja haluaa varmistua siitä, etteivät hakkuut häiritse metsäkanalintuja. Jos pesiä löytyy, hakkuita viivästetään muutama viikko, jotta poikaset ehtivät lähteä pesästä.

Hakkuut koskevat lähes kymmentä metsähehtaaria. Sen kokoiselta alueelta pesien etsiminen ihmisvoimin olisi tekemätön paikka, mutta Toivolta urakka hoituu parissa tunnissa.

”Kanalintujen pesien etsintään seisova lintukoira on omiaan, sillä se ei häiritse hautovaa emolintua. Pohjois-Suomessa seisovia lintukoiria käytetään apuna riekkokantojen laskennassa”, Reili kertoo.

Hakkuita edeltävään pesien etsintään lintukoiria käytetään vielä toistaiseksi satunnaisesti. Reili sanoo kuitenkin panneensa merkille, että riistametsänhoito on viime vuosina entistä enemmän alkanut kiinnostaa metsänomistajia.

Millä muilla tavoin metsäkanalinnut voidaan ottaa huomioon talousmetsien hoidossa? Miten Niilo Reili toimii, jos Toivo-koira löytää pesän?

Lue koko juttu Aarteen sivuilta.