Kestävän metsänhoidon tiedostava raportti hyväksyttiin europarlamentissa – "Onnistuimme torppaamaan vaihtoehtoiset esitykset"

Kari Salonen

Sarvamaan raportissa on mukana kestävä metsänhoito.

Enemmistö Euroopan parlamentin jäsenistä kannatti Petri Sarvamaan (kok.) valmistelemaa metsästrategiaa.

Sarvamaan raportti hyväksyttiin jo syyskuussa Euroopan parlamentin maatalousvaliokunnassa, mutta nyt se sai taakseen myös enemmistön kaikkien poliittisten ryhmien mepeistä. Metsästrategia hyväksyttiin äänin 462 puolesta, 176 vastaan ja 59 tyhjää.

Tiistaina illalla mepit äänestivät kahdesta vaihtoehtoisesta raportista: vihreiden ja vasemmiston valmistelemasta esityksestä sekä EU-kriittisen ID-ryhmän mietinnöstä. Molemmat kuitenkin kaatuivat.

”Onnistuimme torppaamaan vaihtoehtoiset esitykset metsästrategiaan. Ne aiheuttivat kahinaa viimeiseen saakka parlamentin sisäisissä keskusteluissa", Sarvamaa kertoo.

Sarvamaa kuvailee neuvotteluja haastaviksi. Mepeillä on metsistä useita mielipiteitä, ja keskustelut ovat kulminoituneet siihen, pitäisikö metsät nähdä ennemmin monimuotoisuuden vai talouskäytön kannalta.

Suomalaisille metsäalan toimijoille on ollut tärkeää, että kestävä metsänhoito ja biotalous tuodaan mukaan.

Hyväksytty raportti nostaakin esiin painotuksia kestävän metsänhoidon, ilmaston, luonnon monimuotoisuuden sekä biotalouden näkökulmista, Sarvamaa kertoo.

”Kaikilla on mielipiteensä annettavanaan, mutta olisi tärkeää edetä faktat edellä ja pitää järki näpissä. Olen yrittänyt painottaa, että luonnon monimuotoisuuden edistäminen on välttämätöntä terveiden ja resilienttien metsien kannalta, mitkä taas ovat edellytyksenä toimivalle biotaloudelle ja näin ollen myös elintärkeille työpaikoille. Meidän on tarkasteltava metsiä kokonaisuutena, eikä ainoastaan yhdestä näkökulmasta."

Euroopan komission on tarkoitus julkaista EU:n uusi metsästrategia alkuvuodesta 2021. Parlamentin kanta toimii pohjana komission valmistelulle.

”Voimme nyt lähettää vahvan poliittisen viestin komissioon metsästrategian valmistelua varten: kestävä metsänhoito ja biopohjainen kiertotalous ovat ratkaisun avaimia nyky-yhteiskunnan haasteisiin vastaamisessa, samalla edistäen myös luonnon monimuotoisuutta”, Sarvamaa summaa.

