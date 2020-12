Väitös: Ilmastonmuutos vähentää juuriston ravinnonottokykyä männyillä

Sanne Katainen

Ilmastonmuutos saattaa tuoreen väitöstutkimuksen mukaan heikentää tulevaisuudessa mäntymetsien juuriston ravinnonottokykyä.

Ilmastonmuutos voi heikentää metsämännyn juuriston ravinnonottokykyä, selviää Muhammad Usman Rasheedin väitöstutkimuksesta.

Itä-Suomen yliopistosta tiistaina väitelleen Rasheedin tutkimus selvitti, miten ilmaston lämpeneminen, otsonin lisääntynyt määrä, maaperän typpipitoisuuden kasvu sekä kasvinsyöjähyönteisten aiheuttama tuho vaikuttavat metsämännyn taimiin.

Taimet altistettiin kenttäkokeissa näille olosuhteille sekä yksittäin että useampi altistustekijä kerrallaan kolmen kasvukauden ajan.

Tulosten perusteella muuttuvilla kasvuolosuhteilla saattaa olla kielteinen vaikutus mäntymetsien kasvuun.

Männylle haitallisen otsonin lisääntyminen aiheuttaisi yhteyttämisen ja taimien kasvun vähenemistä. Myös ilmaston lämpenemisen myötä oletettavasti lisääntyvät ja pohjoisiin metsiin leviävät kasvinsyöjähyönteiset haittaavat taimien kasvua.

Kenttäkokeissa kohonnut lämpötila ja typen lisäys edistivät taimien kasvua. Väitöskirjan mukaan kasvuennusteet saattavat kuitenkin olla yliarvioituja, jos ne perustuvat vain yhteen altistustekijään kerrallaan. Tähän viittasi tutkimuksessa se, että taimien kasvun lisäys oli vähäisempää, kun altistustekijöitä oli useampi.

Väitöskirja Rhizosphere processes of Scots pine seedlings under growth conditions of future climate and shoot herbivory tarkastettiin Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa 1.12. verkossa. Vastaväittäjänä toimi professori Håkan Wallander Lundin yliopistosta ja kustoksena apulaisprofessori James D. Blande Itä-Suomen yliopistosta.

