Vaikka digitaalisen median merkitys kasvaa koko ajan, painettu lehti on edelleen suomalaisten suosituin uutisväline.

Elli Paananen

uutisten kuluttamisen siirtyminen verkkoon on ahminut printin suosiota ahnaasti jo pitkään. Vuosi sitten alkanut koronapandemia loivensi kuitenkin käyrää, kertoo sisältömyynnin johtajaAlma Talentista.

Alma Talent julkaisee muun muassa Kauppalehteä ja Talouselämää ja kuuluu Alma Mediaan, joka on yksi Suomen suurimmista mediayhtiöistä.

Keväällä lehtitilausten määrä kasvoi, kun ihmisillä oli aikaa lukea. Toisaalta yritysten tilaukset laitettiin katkolle, kun työntekijät siirtyivät etätöihin.

Suomessa viime vuosi jäi historiankirjoihin vientivetoisen paperiteollisuuden isona leikkausvuotena. UPM esimerkiksi sulki ison Kaipolan paperitehtaan, jossa valmistettiin muun muassa sanomalehtipaperia.

Paperin kysynnän pudotus johtui maailmalla siitä, että printtilehtien kysyntä vajosi nopeasti koronarajoitusten seurauksena. Pohjoismaiden ulkopuolella painettuja lehtiä ostetaan tyypillisesti irtonumeroina kioskeista, ei kotiin tilattuina kuten Suomessa.

"Huhtikuussa Keski-Euroopan markkinat pysähtyivät käytännössä kuin seinään graafisen paperin osalta”, kuvaili Metsäteollisuus ry:n johtaja ja pääekonomisti Maarit Lindström MT:lle viime kevään romahdusta paperimarkkinoilla.

Alma Mediassa paperilehden vääjäämätön kuihtuminen nähdään jo lähitulevaisuudessa. Kauppalehden paperilehden levikistä on kuihtunut kymmenessä vuodessa 45 000 tilausta. Maailmalla esimerkiksi New York Times on arvioinut julkaisevansa paperilehteä enää 5–10 vuotta.

Suhonen näkee silti selviytyjiäkin kapenevassa lehtihyllyssä. "Luulen, että päivittäisille sanomalehdille löytyy oma kohderyhmänsä. Samoin sellaiset aikakauslehdet, joiden parissa viihdytään pidempään, voivat säilyä."

Taikatemppu on siirtää katoavat paperilehden lukijat verkkoon. "Digitaalinen tarinankerronta tulee kehittymään vielä paljon samalla, kun printti kuihtuu.”

