Ponssen vauhti kiihtyi alkuvuonna: "Tilausvirta oli erinomainen" – komponenttipula entistä kovempi haaste

Pentti Vänskä

Ponssen tilauskanta kasvoi vuodentakaisesta 209 miljoonasta 308 miljoonaan euroon tammi–maaliskuussa.

Metsäkonevalmistaja Ponsse sai uusia tilauksia tammi–maaliskuussa 299 miljoonan euron arvosta. Viime vuonna vastaavan ajan tilausten arvo oli 107 miljoonaa euroa.

Ponssen toimitusjohtaja Juho Nummela luonnehtii alkuvuoden tilausvirtaa erinomaiseksi. Vieremän tehtaan hän kertoo käyneen täydellä kapasiteetilla.

"Metsäkoneiden markkinatilanne on maailmanlaajuisesti hyvä. Isojen markkinoiden kysyntä on vahvistunut ollen erinomaisella tasolla varsinkin Venäjällä ja Suomessa", Nummela toteaa osavuosikatsauksessa.

"Samalla vaihtokoneiden kysyntä on ollut aktiivista ja pienentyvä vaihtokonevarastomme on helpottanut liiketoiminnan rahavirtaa."

Ponssen rahavirta oli vahva ja yhtiön kannattavuus parani alkuvuonna.

Konsernin liikevaihto kasvoi viime vuoden tammi–maalikuusta 13,1 prosenttia 163 miljoonaan euroon.

Liiketuloksen osuus liikevaihdosta parani 9,3 prosentista 10,3 prosenttiin. Sijoitetun pääoman tuotto kohosi -0,8 prosentista 18,0 prosenttiin.

Komponenttipula on myös Ponsselle entistä kovempi haaste.

"Kone- ja laitevalmistuksen kuumentunut kysyntä on vaikuttanut toimittajaverkostoomme ja osien saatavuudessa on ollut haasteita. Myös puolijohdeteollisuuden tuotteiden, kuten prosessorien, saatavuus on ollut ongelmallista", Nummela sanoo.

"Olemme pärjänneet komponenttien saatavuushaasteissa tilanteeseen nähden hyvin ja koneemme ovat valmistuneet Vieremän tehtaaltamme suunnitellusti."

Saatavuuden lisäksi haasteena on komponenttien hintojen nousu.

"Paine kustannusten nousuun on ollut voimakasta ja haemme yhteistyössä toimittajiemme kanssa kestäviä ratkaisuja kustannusnousun hillitsemiseksi."

Ponsse esitteli alkuvuonna uudistetut mallit Scorpion-harvesterista. Uusien mallien valmistus alkaa Nummelan mukaan kesälomien jälkeen.

Konsernin euromääräisen liiketuloksen odotetaan olevan tänä vuonna hieman suurempi kuin viime vuonna.

Osien ja komponenttien saatavuuteen ja kustannusten nousuun liittyviin paineisiin pyritään löytämään kestäviä ratkaisuja yhdessä toimittajaverkoston kanssa, osavuosikatsauksessa todetaan.