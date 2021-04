Maatilojen biokaasulaitosten investointituki nousee

Markku Pulkkinen

Maatiloilla tuotetaan biokaasua muun muassa lietelannasta.

Valtio nostaa maatilojen biokaasulaitosten investointitukea 40 prosentista 50 prosenttiin. Muutos tulee voimaan 3. toukokuuta.

Tuen korotuksen toivotaan lisäävän maatilojen investointeja biokaasuun. Tuki parantaa biokaasuinvestointien kannattavuutta.

"Investointien tukeminen on yksi osa niitä toimenpiteitä, joilla lisätään biokaasun tuotantoa ja kulutusta hallitusohjelman mukaisesti. Tämä on tärkeää, sillä biokaasun edistäminen tukee sekä maatalouden kannattavuutta että siirtymää fossiilisista raaka-aineista kohti uusiutuvia. Biokaasun on siis aidosti sekä-että –ratkaisu", maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä sanoo maa- ja metsätalousministeriön tiedotteessa.