Metsätietöiden kemera-tukipäätöksiä tehdään nopeutetusti vuoden loppuun saakka

Sanne Katainen

Metsäkeskus voi myöntää metsätiehankkeille kemera-tuen odottamatta, että hankkeen toteutumista koskeva tiekunnan päätös tulee lainvoimaiseksi. Tukipäätöksiä on nopeutettu viime vuoden kesästä alkaen, sillä koronaviruspandemia on vaikeuttanut tiekuntien kokousten järjestämistä ja tiehankkeiden aloittaminen on vaarassa viivästyä.

Nopeutettu päätöksenteko jatkuu 31.12.2021 saakka.

Ensimmäiseen toteutustuen maksatushakemukseen tulee liittää tieto, että tiekuntaa vastaan ei ole kolmen kuukauden määräajassa nostettu tiehankkeen toteuttamispäätöstä koskevaa moitekannetta. Tukea ei makseta ennen kuin selvitys on toimitettu.

Jos moitekanne on nostettu, tulee selvityksen liitteenä toimittaa tuomioistuimen ratkaisu ja tieto, että ratkaisu on lainvoimainen.

Metsäkeskus voi tarvittaessa määrätä tuen maksamisen keskeytettäväksi ja lopettaa maksamisen, jos tuomioistuin muuttaa tiekunnan kokouksen päätöstä tai toteaa sen pätemättömäksi.

Lisätietoja metsäteiden kemera-tuesta löytyy metsäkeskuksen verkkosivuilta.