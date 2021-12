Puuta hakattiin lokakuussa teollisuuden käyttöön enemmän kuin aiempina vuosina

Kai Tirkkonen

Tammi–lokakuussa teollisuuspuuta on hakattu 17 prosenttia vuodentakaista enemmän.

Lokakuussa 2021 puuta hakattiin teollisuuden käyttöön 6,1 miljoonaa kuutiometriä. Luonnonvarakeskuksen mukaan määrä on noin 11 prosenttia vuodentakaista ja neljä prosenttia edeltävän viisivuotisjakson lokakuiden hakkuiden keskiarvoa suurempi.

Tukki- ja kuitupuuta hakattiin 3,1 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun hakkuumäärä oli 11 prosenttia suurempi verrattuna edeltävän viidenvuoden lokakuiden keskiarvoon. Kuitupuun hakkuumäärä puolestaan oli kaksi prosenttia pienempi.

Yksityismetsistä teollisuuspuuta korjattiin viisi miljoonaa kuutiometriä, mikä on 14 prosenttia vuodentakaista enemmän. Pystykauppojen osuus oli 4,7 ja hankintakauppojen osuus 0,3 miljoonaa kuutiometriä.

Metsäteollisuusyhtiöiden omien metsien ja valtionmetsien hakkuumäärä oli 1,1 miljoonaa kuutiometriä. Se on prosentin enemmän kuin lokakuussa vuosi sitten.

Energiapuuta korjattiin 524 000 kuutiometriä, josta 290 000 kuutiometriä oli karsittua rankaa ja kokopuuta.

Tammi–lokakuussa teollisuuspuuta on hakattu yhteensä 53,6 miljoonaa kuutiometriä. Määrä on 17 prosenttia vuodentakaista enemmän ja kuusi prosenttia enemmän kuin edellisen viiden vuoden hakkuiden keskiarvo. Tukkipuuta on tähän mennessä hakattu 17 prosenttia enemmän ja kuitupuuta kaksi prosenttia vähemmän kuin edellisen viisivuotisjakson aikana keskimäärin.