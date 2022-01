Paperiliitto jatkaa lakkoa UPM:n työpaikoilla kahdella viikolla 19. helmikuuta saakka

UPM sanoo, että yhtiön tavoitteena on yhä päästä neuvottelemaan liiketoimintakohtaisista työehtosopimuksista Paperiliiton kanssa mahdollisimman pian.

Lari Lievonen

Paperiliiton lakko UPM:n tehtailla alkoi vuoden alussa ja nyt on menossa kolmas viikko.

Paperiliiton hallitus on päättänyt jatkaa lakkoa UPM:n työpaikoilla kahdella viikolla eli 19. helmikuuta saakka, jos työehtosopimusta ei siihen mennessä synny, kertoo Paperiliiton tiedote.

Paperiliitto perustelee lakon jatkamista sillä, että liiton aloitteet eivät ole saaneet UPM:ssä vastakaikua. UPM on ilmoittanut aloittavansa neuvottelut vain, jos ne käydään liiketoimintakohtaisesti ja yhtiön ehdoilla.

Paperiliiton mukaan se on ehdottanut UPM:n johdon edustajille keskustelua vaikeasta työmarkkinatilanteesta ja tilanteesta ulospääsystä kohti neuvottelupöytää, mutta yhtiö on kieltäytynyt tapaamisesta.

"Paperiliitto on yrittänyt saada UPM:n kanssa alkuun yhtiökohtaisen neuvottelun työehtosopimuksesta muun muassa antamalla sopimukseksi oman esityksensä. Sen UPM on hylännyt ilman minkäänlaista vastaesitystä. UPM on myös katkaissut Lappeenrannan biojalostamoa koskevat neuvottelut, jotka ehdittiin aloittaa aiemman sopimuksen pohjalta", Paperiliiton tiedotteessa todetaan.

UPM puolestaan kertoo tiedotteessaan, että yhtiön tavoitteena on yhä päästä neuvottelemaan liiketoimintakohtaisista työehtosopimuksista Paperiliiton kanssa mahdollisimman pian.

“Vasta neuvotteluissa päästään avaamaan osapuolten tavoitteita ja hakemaan yhdessä ratkaisuja. Liiketoimintamme ovat keskenään hyvin erilaisia, ja siksi liiketoimintakohtaiset sopimukset ovat meille aivan olennainen asia. Katseemme ei ole ensi kuussa tai ensi vuodessa, vaan tavoittelemme sopimuksia, jotka mahdollistavat kunkin liiketoiminnan menestyksen pitkälle tulevaisuuteen. Liiketoimintojen menestys tarkoittaa hyvää myös työntekijöille”, sanoo UPM:n työmarkkinajohtaja Jyrki Hollmén.

Liiketoimintakohtaisesti sopimalla voidaan Hollménin mukaan huomioida myös paikallisen henkilöstön tarpeet. "Haluamme olla reilu ja houkutteleva työnantaja myös jatkossa, mikä tarkoittaa muun muassa hyvän ansiotason säilyttämistä. Uskon, että meidän on mahdollista löytää kuhunkin liiketoimintaan työehdot, joihin kaikki osapuolet voivat olla tyytyväisiä."

UPM kertoo, että se pyrkii palvelemaan asiakkaitaan lakon aikana Suomen ulkopuolisilta tehtailtaan.

Yhtiö ei tässä vaiheessa julkista arviota lakon taloudellisista vaikutuksista.

Paperiliitto korostaa, että liitolle on edelleen olennaisen tärkeää sopia yhtiökohtainen sopimus ja tehdä se aiempaa sopimussisältöä hyödyntäen, kuten kaikissa muissa neuvotelluissa sopimuksissa.

Liiton hallitus ihmettelee, miten yksi yhtiö ei halua osoittaa arvostusta työntekijöitään kohtaan edistämällä pikimmiten yhteistä sopimista uusista työsopimusehdoista ja alan muiden toimijoiden kanssa yhtenevällä tavalla. Paperiliitto on saanut neuvoteltua muiden yritysten kanssa kaikki paperiteollisuuden uudet työehtosopimukset.

"UPM:n työntekijät ansaitsevat yhtä lailla rakentavaa kohtelua ja arvostusta menestyvän metsäyhtiön tuloksentekijöinä, kuten kaikki muut jo sopimuksen tehneiden yritysten työntekijät", Paperiliiton hallitus toteaa tiedotteessaan.