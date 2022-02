Ympäristöjärjestöt vetoavat pääministeri Sanna Mariniin: "Päätös luonnonmetsien suojelusta tehtävä viipymättä"

Ympäristöjärjestöjen mielestä pääministerin on aika todistaa, että hänen hallituksensa tekee jotain merkittävää ja historiallista luontokadon pysäyttämiseksi Suomessa.

Valtioneuvoston linnan edessä Senaatintorilla järjestettiin torstaina ympäristöjärjestöjen mielenilmaus luonnonmetsien suojelun puolesta.

Greenpeace, Suomen luonnonsuojeluliitto, WWF, BirdLife, Luonto-Liitto sekä Natur och Miljö vaativat hallitukselta toimia Suomen viimeisten luonnonmetsien suojelemiseksi. Luonnonmetsien tuho on jatkunut valtionmetsissä kuluvalla hallituskaudella tutkijoiden hätähuudoista huolimatta, järjestöt toteavat tiedotteessaan.

Kaikkiaan 21 345 suomalaisen allekirjoittama vetoomus luovutetaan 3. helmikuuta pääministeri Sanna Marinille.

“Pääministeri Sanna Marinin on aika todistaa, että hänen hallituksensa teki jotain merkittävää ja historiallista luontokadon pysäyttämiseksi Suomessa”, Greenpeace Nordenin Suomen apulaismaajohtaja Juha Aromaa sanoo.

Virtuaalitapaamisessaan pääministerin kanssa Greenpeace, WWF ja Suomen luonnonsuojeluliitto esittävät, että luonnonmetsien suojelu valtion metsissä turvataan valtioneuvoston periaatepäätöksellä, ja samalla käynnistetään valmistelu yksityismetsien suojelurahoituksen nostamiseksi.

“Suomalainen luonto köyhtyy hälyttävällä vauhdilla ja luonnonmetsät ovat arvokkain osa metsäluontoamme. Valtion omistamat luonnonmetsät tulee suojella ja ensimmäisenä askeleena asettaa välittömään hakkuukieltoon", sanoo WWF:n pääsihteeri Liisa Rohweder.

Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtajan Harri Höltän mukaan tietämys valtionmailla sijaitsevien luonnonmetsien määrästä ja sijainnista on parantunut viime vuosina.

"Kartoitusten tuloksena on ollut paitsi hyviä, myös huonoja uutisia: luonnonmetsiä on säästynyt, mutta niiden määrä on matala ja hakkuut niissä etenevät."

Vanhojen metsien säästämisellä on järjestöjen mukaan tiedeyhteisön tuki.

"Luontopaneeli antoi joulukuussa 2021 esityksensä Suomen metsien merkittävästä lisäsuojelusta ja valtion vanhojen metsien välittömästä, määräaikaisesta hakkuukiellosta, kunnes uusien suojelutavoitteiden toteutuksesta on sovittu", tiedotteessa todetaan.

"Suomi on EU:n biodiversiteettistrategian myötä sitoutunut suojelemaan kaikki luonnontilaiset ja vanhat metsät, mutta vaarana on, että ilman poliittista ohjausta luonnonmetsät hupenevat entisestään ennen kuin viralliset suojelupäätökset on tehty."

