Metsäteollisuus ry:n Karoliina Niemi kritisoi EU:n ennallistamisasetusta – "Jos tähän ei nyt puututa, niin kansallisesta metsäpolitiikasta puhuminen on sanahelinää"

"Metsät ovat kansallista päätäntävaltaa ja mielestäni siitä on lipsuttu jo monessakin hallituksen kannassa", Karoliina Niemi toteaa.

Euroopan komissio on vuotanut julkisuuteen ennallistamisasetuksen, jolla on merkittävä vaikutus metsiin ja maatalousympäristöihin.

Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Karoliina Niemi löytää asetuksesta kolme ongelmakohtaa: asetus on päällekkäinen luonto- ja lintudirektiivien kanssa asettaen niitä koskevia merkittäviä lisätoimia, ulottaa ennallistamisvelvoitteen laajasti talousmetsiin ja antaa komissiolle oikeuden määritellä yksityiskohtaisia monimuotoisuutta koskevia keinoja metsissä.

"Komissio on antanut ymmärtää, että EU:n luonto- ja lintudirektiivit toimivat varsin hyvin. Tästä huolimatta komissio tuo tällaisen asetuksen, joka on suoraan sovellettava lainsäädäntöön ja se on päällekkäistä lintu- ja luontodirektiivin kanssa", Niemi sanoo.

EU:n luontodirektiivin tavoitteena on saavuttaa ja säilyttää lajien ja luontotyyppien suojelun taso suotuisana, säilyttää laji luontaisessa ympäristössään sekä säilyttää riittävästi lajin elinympäristöjä, jotta kanta voidaan turvata myös tulevaisuudessa.

Komission vuodetussa versiossa ennallistamistavoitteet tulevat koskemaan luontodirektiivin kohteiden lisäksi kaikkia metsäekosysteemeitä.

"Tällä tulee olemaan vaikutusta laajasti talousmetsiin, koska sinne tulee lisävaatimuksia", Niemi toteaa.

Asetusluonnoksessa esitetään indikaattoreita, joiden katsotaan parantavan monimuotoisuutta metsissä ja joilla voidaan mitata tavoitteen täyttymistä. Komissio voi delegoiduilla asetuksilla muuttaa indikaattorien sisältöä ja esimerkiksi muuttaa lahopuun tai metsän ikärakenteen määritelmiä, Niemi kertoo. Asetuksella komissio ottaa vallan kertoa, millä perusteella metsä on hyvässä kunnossa.

"Yhtyisin siinä suhteessa MTK:n viestiin, että Suomen hallitus on useaan otteeseen korostanut, että metsät ovat kansallista päätäntävaltaa ja mielestäni siitä on lipsuttu jo monessakin hallituksen kannassa. Jos tähän ennallistamislainsäädäntöehdotukseen ei nyt puututa, niin mielestäni kansallisesta metsäpolitiikasta puhuminen on aika lailla sanahelinää", Niemi sanoo.

MTK vaatii Suomen hallitusta puuttumaan komission esitykseen nopeasti ja painokkaasti.

