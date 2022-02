VR Transpoint laajentaa Metsä Groupin puun lastaukseen Kainuussa ja Pohjanmaalla – investoi myös uusiin puuvaunuihin

JUHO KUVA

Pohjoisen raakapuukuljetukset tapahtuvat entistä ympäristöystävällisemmin, kun junat voivat lisätä kuljetettavan puun määrää 20–25 prosenttia.

VR Transpoint ja Metsä Group kertoivat vuosi sitten logistiikkakumppanuudesta Kemin uuden biotuotetehtaan raakapuukuljetuksissa. Yhteistyö laajenee nyt niin, että Transpoint vastaa Kainuun ja Pohjanmaan lastausterminaaleilla myös yhtiön puun lastauksesta, yhtiöt kertovat tiedotteessa.

Tavoitteena on puolittaa keskimääräinen lastausaika. Yhteistyökumppanina lastauksissa toimii Oy Adolf Lahti Yxpila Ab.

Raakapuuta tulee kulkemaan raiteitse tehtaalle viisi miljoona kuutiota vuodessa eli vuorokaudessa tehtaalle liikennöi keskimäärin yhdeksän junaa. Vaikka Kemin tehtaan raakapuukuljetusten matka junalla kasvaa, tehokkaiden rautatiekuljetusten ansiosta päästöt vähenevät 20 prosenttia raakapuukuutiota kohden.

Yhteistyön myötä Transpoint investoi uusiin raakapuuvaunuihin. Yhteensä biotuotetehtaan rautatiekuljetukset sitovat yli 400 vaunua. Vetokalustona käytetään uusimpia sähkö- ja dieselvetureita. Uudet sähköveturit vetävät jopa 2 500 tonnin kuormia, mikä tarkoittaa noin 20–25 prosenttia enemmän puuta junaa kohden.

”Kuljetusten ja lastauksen yhdistäminen mahdollistaa töiden tarkan suunnittelun ja resurssien tehokkaan käytön. Lisäksi reagointi muuttuviin tilanteisiin onnistuu kokonaispalveluketjulta merkittävästi perinteistä hajautettua mallia tehokkaammin sekä joustavammin lisäten myös kuljetusten toimitusvarmuutta”, VR Transpointin johtaja Martti Koskinen kertoo.

”Ympäristöystävällisillä ja luotettavilla rautatiekuljetuksilla on merkittävä rooli Kemin puunhankinnassa. Se on mahdollista vain uudella, yhteistyössä kehitetyllä toimintatavalla, jossa puun vastaanotto, lastaus, rautatiekuljetukset ja puun purku tehtaalla on suunniteltu yhdeksi sujuvaksi kokonaisuudeksi”, Metsä Groupin puunhankinnan tuotantojohtaja Hannu Alarautalahti sanoo.

Lue myös

Atria avaa sianlihan junakuljetukset Kiinaan

Metsähallitus kokeilee uusiutuvaa dieseliä puunkuljetuksessa