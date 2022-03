ES: Svetogorskin sellu- ja paperitehdas valmistautuu alasajoon raaka-ainepulan takia

Saara Lavi

Svetogorskin sellu- ja paperitehtaalla valmistetaan muun muassa painopapereita ja nestepakkauskartonkia.

Svetogorskissa toimiva sellu- ja paperitehdas valmistautuu toimintansa alasajoon jo tällä viikolla Imatran vastaisella rajalla, kertoo Etelä-Saimaa.

Aiemmin tehdas toimi International Paperin nimen alla, nykyinen toimija on siitä viime vuonna eriytetty itsenäinen pörssiyhtiö Sylvamo. Yhtiön pääkonttori on Memphisissä Yhdysvalloissa.

Sylvamon keskiviikkona julkaiseman lehdistötiedotteen mukaan Svetogorskin tehdas kärsii akuutista raaka-ainepulasta. Yhtiö pyrkii löytämään ratkaisuja toimitusketjun ongelmiin, mutta tuotannon rajoittaminen tai lopettaminen myöhemmin tällä viikolla on mahdollista.

Raaka-ainepulan syytä ei erikseen mainita, mutta se johtunee Venäjän aloittamasta sodasta Ukrainassa ja siitä seuranneista pakotteista.

"Toivomme välitöntä tulitaukosopimusta ja nopeaa diplomaattista ratkaisua. Ajatuksemme ovat ukrainalaisten luona", kommentoi toimitusjohtaja Jean-Michel Ribiéras tiedotteessa.

Svetogorskin tehtaassa työskentelee 1 700 ihmistä. Määrä vastaa lähes kymmentä prosenttia koko Svetogorskin alueen väestöstä, ES kertoo.

Tehdas on myös Svetogorskin kaupungin pääasiallinen veden ja sähkön toimittaja. Sylvamo kertoo, että yritys on sitoutunut jatkamaan näiden kriittisten palvelujen tarjoamista.

Svetogorskin tehtaassa valmistetaan muun muassa painopapereita ja nestepakkauskartonkia. Tehtaan laajentamiseen ja modernisointiin on yhtiön mukaan investoitu vuodesta 1998 lähtien yli 740 miljoonaa dollaria.

Svetogorskin tehtaan vuotuinen kapasiteetti on 720 000 tonnia. Venäjän toimintojen osuus Sylvamon liikevaihdosta on noin 15 prosenttia. Yhtiöllä on tuotantoa Euroopassa myös Ranskassa sekä Pohjois-Amerikassa ja Etelä-Amerikassa. Sylvamon liikevaihto oli viime vuonna 3,5 miljardia dollaria, ES kertoo.

