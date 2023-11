Luonnonhoito on Sandössä talousmetsän hoidon vastakohta – suorat puut saivat lähtöpassit, haussa on hiekkaa ja porotusta

Umpeenkasvu on arvokkaiden paahdeympäristöjen suurin uhka. Lehtoihin ja paahdeympäristöihin erikoistunut yritys on hoitanut Nauvossa on tänä syksynä Sandön harjusaaren hiekkarantoja ja paahdeympäristöjä.