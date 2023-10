Hermann Bros. tarjoaa ammattimaista hakelogistiikkaa tehtaille ja puun kuorintaa sahoille – puu- ja hakekuljetuksia hoidetaan 100 auton voimin Yhdysvaltalainen Hermann Brothers Logging & Construction Inc. aloitti toimintansa polttopuiden teolla ja toimittamisella. Nyt yritys hakettaa, kuorii ja toimittaa asiakkaille puutuotteita suuressa mittakaavassa.

Puita on tuotu terminaaliin, jossa puut kuoritaan ja kasataan. Runkopuuta toimitetaan terminaaliin noin 100 kuormaa päivässä ja osa siitä päätyy haketukseen. Kuva: Seppo Pentti

MT Metsä | Metsäteollisuus 17:00 Seppo Pentti

Hermann Brothers Logging & Construction Inc. eli lyhyemmin Hermann Brosin toimipaikka on Port Angelesin rannikkokaupungissa Washingtonin osavaltiossa. Puustoisella alueella tieyhteydet ovat hyvät ja satama lähellä. Sen kautta päästään nopeasti Kanadaan, mutta myös isolle selälle kohti Aasiaa – isommille markkinoille.

Yrityksen omistaa Bill Hermann, hänen poikansa Mike sekä Billin veli Fred. Kun kyseessä on perheyritys, päätökset ovat omistajien yhteisiä. Omistajien lisäksi yrityksessä on 175 työntekijää.

Alun perin Bilin ja Fredin isovanhemmat ja vanhemmat olivat maanviljelijöitä. Varallisuutta haluttiin kasvattaa 1970-luvulla maatilan tuottojen rinnalla, minkä vuoksi veljekset alkoivat tehdä polttopuita myyntiin. Tästä lähtivät liikkeelle metsätyöt, jota varten kalustoa hankittiin vähitellen lisää. Liiketoiminta laajeni pikkuhiljaa. Hermann Brosin kalustolla uudishakattiin metsiä ja toimitettiin tukkeja määrämittaan katkottuna asiakkaille. Vaikka suuri osa Pohjois-Amerikan korjuuketjuista on edelleen pitkäpuukorjuuta, Hermann Brosilla oli käytössä ensimmäisten joukossa (luoteis-Amerikan metsissä) vastaava kalusto kuin Pohjoismaissa. Korjuuketjuja yrityksellä ei ole ollut enää moneen vuoteen.

20 vuotta sitten metsäkorjuuketjun jälkeen yritys aloitti uudenlaisen liiketoiminnan: metsästä ja tien varresta haetaan pöllejä, jotka kuoritaan ja toimitetaan asiakkaille. Pöllejä toimitetaan kotimaan yrityksille ja vientiin Kanadaan ja Aasiaan. Terminaaliin kerätään ensin laivalastillinen puuta, joka viedään sitten lastattavaksi lähellä olevaan satamaan ja toimitettavaksi eteenpäin.

Hermann Bros on neljän paperitehtaan raaka-ainetoimittaja. Puut ajetaan terminaaliin ja haketetaan sekä seulotaan tilauksen mukaan. Puuraaka-aine on pääasiassa aina asiakkaan omistamaa. Yritys toki hankkii tarvittaessa myös puuta.

Paperitehtaille toimitetaan vain seulottua, tasakokoista haketta, joka toimii parhaiten tehtaassa. Kuva: Seppo Pentti

Terminaaliin tuodaan päivässä noin 100 kuormaa puuta. Terminaalissa käsitellään noin 35 puoliperää haketta päivässä eli reilu 1000 tonnia, kun kuormapaino on noin 30 tonnia. Käytössä on ostettuja, modifioituja ja itserakennettuja perävaunuja. Yhteensä käytössä on 150 rekkaveturia, joista noin 100 on puunkäsittelyssä.

”Puuraaka-aine on asiakkaan, me jalostamme sen asiakkaan toivomaan muotoon ja toimitamme edelleen asiakkaalle. Kun asiakkaana on paperitehtaita, niin prosessi ei saa pysähtyä raaka-ainepulaan. Joku ratkaisu pitää aina olla valmiina ja nopeasti, jos toimitus ei onnistu” toteaa Bill Hermann, joka on hallituksen puheenjohtaja ja toinen yrityksen perustajista.

Hermann Bros ei sahaa tukkeja. Naapuritontilla on eräs yhteistyökumppani, huonekalupuusaha Port Angeles Hartwood, jolle toimitetaan tukkipuuta. Pääsääntöisesti kuoriaines toimitetaan tukkuostajille, mutta myös yksittäisille asiakkaille viherrakentamiseen. Lämpöarvoltaan parempi puuaines ja pinnat haketetaan ja toimitetaan lämmitykseen.

”Meidän kaikki kalustomme ei ole tässä terminaalissa töissä, vaan osa on kauempana kuten Seattlen lähellä”, Bill Hermann kertoo.

