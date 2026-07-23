”Nyt on ammuttu tykillä itikkaa” – luonnonmarja-ala pitää viisumilinjaa kohtuuttomana ja esittää kolme vaihtoehtoa tilanteen ratkaisemiseksi

Suomalainen marja-ala ajautui poikkeukselliseen tilanteeseen, kun tuhansien thaipoimijoiden sijaan viisumin sai vain vähän yli 100. Vaikka metsissä kypsyy runsas marjasato, alan yritykset pelkäävät nyt työpaikkojen, marjojen viennin ja koko jalostusketjun puolesta.