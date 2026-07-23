”Nyt on ammuttu tykillä itikkaa” – luonnonmarja-ala pitää viisumilinjaa kohtuuttomana ja esittää kolme vaihtoehtoa tilanteen ratkaisemiseksiSuomalainen marja-ala ajautui poikkeukselliseen tilanteeseen, kun tuhansien thaipoimijoiden sijaan viisumin sai vain vähän yli 100. Vaikka metsissä kypsyy runsas marjasato, alan yritykset pelkäävät nyt työpaikkojen, marjojen viennin ja koko jalostusketjun puolesta.TilaajalleArtikkelin aiheet
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