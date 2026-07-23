Yle: Suurin osa Thaimaasta Suomeen pian tulevista marjanpoimijoista on yhden yrityksen palkkaamiaSyyksi työntekijöiden viisumien hyväksymiselle yhtiö arvioi sen, että se maksaa kaikki poimijoidensa maahantulokulut.
Valtaosa reilusta sadasta thaimaalaisten viisumeista myönnettiin yhden yrityksen marjanpoimijoille. Kyseessä on Pohjola Foods, jonka työntekijöiksi tulevista poimijoista 107 sai myönteisen viisumipäätöksen.
Asiasta kertoo Yle.
Toimitusjohtajan Akseli Nevalainen kertoo Ylen jutussa, etteivät Koillis-Thaimaasta Isanin alueelta tulevat poimijat ole vielä Suomessa, vaan saapuvat heinäkuun loppuun mennessä.
Syyksi työntekijöiden viisumien hyväksymiselle yhtiö arvioi poimijoiden kaikkien maahantulokulujen maksamisen.
”Maksamme heille edestakaisin lentoliput, matkavakuutuksen ja viisumikulut. Tämä on heille vajaan tuhannen viidensadan euron etu, joka normaalisti vähennettäisiin heidän nettopalkastaan”, hän kertoo Ylelle.
Yritys teki päätöksen maksaa kaikki maahantulokulut sen jälkeen, kun ulkoministeriö alkukesästä ilmoitti ensimmäisistä kielteisistä viisumipäätöksistä kilpailijoille.
Nevalaisen mukaan Pohjola Foods on edellisinä vuosina kattanut thaimaalaisten marjanpoimijoittensa maahantulokuluista 30 prosenttia.
Myöskään Pohjola Foodsin kaikki poimijat eivät saaneet viisumia, ja Nevalaisen mukaan 44 poimijalle ei saatu Suomen Thaimaan-lähetystöön aikaa, jolloin viisumihakemuksen olisi voinut jättää.
Ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner kertoo Ylelle Suomen Thaimaan-edustuston hyväksyneen viisumeita kahden yrityksen kautta tuleville luonnonmarjojen poimijoille.
Jokaisesta viisumista on hänen mukaansa päätetty kokonaisharkinnan mukaan.
”Päätöksiin totta kai ovat vaikuttaneet hakemuksessa esitetyt työskentelyolosuhteet – etenkin mahdollinen ihmiskauppariski, johon meidän on suhtauduttava tosi vakavasti”, Tanner kertoo jutussa.
Pohjola Foodsin marjoja poimitaan eri puolilta Suomea.
Nevalaisen alustavan arvion mukaan yrityksen palkkaamat thaimaalaiset marjanpoimijat keräävät tällä kaudella noin 350 000–400 000 kiloa mustikkaa ja saman verran puolukkaa.
Näistä määristä Suomen markkinoille päätyy vähän alle puolet ja loput menevät vientiin.
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