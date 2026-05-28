Puurakentaminen osaksi ilmastotavoitteita, vaatii Metsäteollisuus ryPuurakentaminen on muun muassa betonirakentamista ilmastoystävällisempi vaihtoehto.
Metsäteollisuus ry:n mukaan rakentamisen puun käyttö tulisi ottaa osaksi ilmastopolitiikkaa. Järjestön mukaan puun käytön lisääminen rakentamisessa voisi olla ratkaisu sekä rakennusalan heikkoon markkinatilanteeseen että ilmastotavoitteiden saavuttamiseen.
Puurakentamisen lisääminen on Suomessa ollut kuitenkin hyvin hidasta. Kehitystä ovat jarruttaneet etenkin sääntely, tekniset vaatimukset ja käytännöt, jotka ovat syntyneet toisenlaisen rakentamisen seurauksena.
Rakentamisella on merkittävät ilmastovaikutukset. Puulla voidaan kuitenkin korvata monia fossiilisia materiaaleja. Rakennuksissa käytetty puu toimii hiilivarastona koko elinkaarensa ajan. Ilmastohyötyjen lisäksi puulla on myös tutkittuja terveysvaikutuksia.
Metsäteollisuus ry:n mukaan käytäntöjen ja määräysten päivittäminen antaisi tilaa ilmastoystävällisemmälle rakentamiselle. Tulevalla hallituksella on mahdollisuus vaikuttaa, syntyykö vähähiilinen rakentaminen pelkästään markkinoiden ehdoilla vai halutaanko rakentamista ohjata lainsäädännöllä kestävämpään suuntaan.
