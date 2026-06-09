Suomen pesimälintujen määrä vähenee etelässä mutta kasvaa pohjoisessaKannanmuutosten taustalla on ihmisen maankäyttö, kuten metsä- ja maatalous.
Pesivien lintujen kokonaismäärä on vähentynyt Suomessa kuusi prosenttia 20 vuoden aikana, kerrotaan Helsingin yliopiston tiedotteessa.
Alueelliset erot ovat kuitenkin suuria. Keski-Suomessa ja Keski-Pohjanmaalla lasku on ollut jopa yli 20 prosenttia.
Lintukannat ovat heikentyneet kaikkialla Etelä- ja Keski-Suomessa, kun taas Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa kannat ovat pysyneet ennallaan tai kasvaneet.
Kannanmuutosten taustalla on ihmisen maankäyttö, kuten metsä- ja maatalous. Lisäksi ilmastonmuutos vaikuttaa asiaan.Artikkelin aiheet
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
- Osaston luetuimmat