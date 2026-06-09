Suomen pesimälintujen määrä vähenee etelässä mutta kasvaa pohjoisessa Kannanmuutosten taustalla on ihmisen maankäyttö, kuten metsä- ja maatalous.

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Lintukannat ovat heikentyneet kaikkialla Etelä- ja Keski-Suomessa. ANTTI AIMO-KOIVISTO / LEHTIKUVA.

Pesivien lintujen kokonaismäärä on vähentynyt Suomessa kuusi prosenttia 20 vuoden aikana, kerrotaan Helsingin yliopiston tiedotteessa.

Alueelliset erot ovat kuitenkin suuria. Keski-Suomessa ja Keski-Pohjanmaalla lasku on ollut jopa yli 20 prosenttia.

Lintukannat ovat heikentyneet kaikkialla Etelä- ja Keski-Suomessa, kun taas Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa kannat ovat pysyneet ennallaan tai kasvaneet.

Kannanmuutosten taustalla on ihmisen maankäyttö, kuten metsä- ja maatalous. Lisäksi ilmastonmuutos vaikuttaa asiaan.