Pieni karhu seikkaili yöaikaan Harjavallan keskustassaTilanteesta ei aiheutunut vaaraa sivullisille.
Harjavallan keskustaan Satakunnassa eksyi sunnuntain vastaisena yönä pieni karhu, kertoi Lounais-Suomen poliisi.
Poliisi sai karhusta yön aikana kaksi ilmoitusta, minkä jälkeen poliisi oli turvaamassa tilannetta ja karkottamassa karhua. Poliisi oli myös yhteydessä suurriistavirka-apuun. Karhusta ei enää tullut yöllä havaintoja. Tilanteesta ei aiheutunut vaaraa sivullisille, poliisi kertoi.
Karhuhavainnot vahvistettiin oikeaksi sivullisen kuvaamasta tallenteesta.
Poliisi painottaa, että karhuja ei tule lähestyä ja taajama-alueella liikkuvista karhuista on syytä ilmoittaa hätäkeskukseen.
Taajamaan eksyneet nuoret karhut saattavat käyttäytyä lajilleen epätyypillisesti ja metsäisten vaistojensa varassa. Karhut voivat eksyä taajama-alueelle esimerkiksi helpon ravinnon perässä.Artikkelin aiheet
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