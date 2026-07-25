Miten Metsästäjäliiton tekoäly suoriutuu metsästykseen liittyvistä kysymyksistä – MT testasi Tekoäly on hyvä renki, mutta se kykenee luomaan vakuuttavia valheita eli hallusinaatioita. Vaikeaksi sen käytön tekee se, että valheita on hankala huomata ellei asiaa tunne entuudestaan.

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Tekoäly vastaa lähes aina, tiesi se oikeaa vastausta tai ei. Kuva: Timo Filpus

Metsä | Erä Kolumni Eija Vallinheimo

Metsästäjäliitto, kuten moni muukin yritys ja järjestö, on ottanut käyttöönsä digitaalisen tekoälyyn pohjautuvan palvelun, josta käytetään usein nimeä botti. Kyseessä on siis keskustelurobotti, jonka tehtävä on auttaa etsimällä vastauksia arjen kysymyksissä.

Metsästäjäliiton sivuilta löytyvä Jahti-botti vastaa metsästäjien kysymyksiin välittömästi ja on käytettävissä vuorokauden ympäri. Palvelu on liiton mukaan suunniteltu tukemaan sekä uusia että kokeneita harrastajia tarjoamalla nopeasti löydettävää, ajantasaista ja helposti ymmärrettävää tietoa.

Jahti-botin luvataan auttavan, olipa aiheena riistaruokien reseptit, seuratoiminnan käytännöt, ampumakokeet tai metsästyssäädöksiin liittyvät yksityiskohdat.

MT päätti pistää botin testiin ja kysyi siltä erilaisia metsästykseen liittyviä kysymyksiä, kuten muun muassa miten metsästyksen voi aloittaa, milloin saa metsästää karhuja ja miten suoritan ampumakokeen.

Monista kysymyksistä botti selviytyi hienosti, mutta ei kaikista. Kysyjän tarvitseekin osata arvioida, vastaako tekoäly oikein vai onko se kirjoittanut vastaukseksi täydellistä huuhaata.

Kysymykseen mitä voin metsästää, tulee vastaukseksi, että voin metsästää hirvieläimiä, villisikaa ja pienriistaa. Vastauksen jatko jää kuitenkin hämäräksi. ”Metsästysoikeuden haltijalla tai vuokralaudalla, jolla on voimassa oleva metsästyslupa, on oikeus metsästää. Kuljetettavat metsästysaseet tulee myös olla lain mukaan vaadittuina.”

Metsästys on Jahti-botin mielestä soveltuvaa kaikille, mutta sanoitus on hieman pielessä. Botin mukaan ”Suomessa metsästys ei ole rajoitettua sukupuolen mukaan, joten naisia voi metsästää aivan yhtä lailla kuin miehiä.”

Karhun metsästyksestä botti ”tietää” seuraavaa: ”Karhun metsästyskausi on 20.08.2025 - 31.10.2025. Rajoitukset: vain naaraskarhuja saa metsästää. Erityisesti muualla maassa metsästämiseen vaaditaan pyyntilupa tai poikkeuslupa, kun taas poronhoitoalueella lupaa ei tarvita.”

Vastauksen pohjalta ei karhujahtiin kannata lähteä.

Kun kysyn, voiko Jahti-bottiin varmasti luottaa, saan osuvan vastauksen: ”Hmm… en ole varma. Haluatko kysyä jotakin muuta tai muotoilla kysymyksesi uudelleen?”

Parhaimmillaan tekoäly sujuvoittaa arkea, helpottaa tiedon etsimistä ja auttaa jopa päätöksenteossa. Kaiken tietomassan keskeltä se valikoi juuri sinulle sopivan aineksen. Valinnat se tekee kuitenkin sen mukaan, miten se on kirjoitettu ja millä datalla se on opetettu, joten tekoälyn käyttö vaatii aimo annoksen kriittisyyttä.

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Kirjoittaja on MT:n erätoimittaja