Yle: Siikaisten kunta aikoo hyödyntää kunnan metsiä lakka- ja pakuri käävän viljelyynSiikaisten kunta suunnittelee kunnan metsien käyttämistä erikoissienten viljelyyn.
Siikaisten elinvoimalautakunta päätti keskiviikkona yksimielisesti esittää kunnanhallitukselle, että kunta aloittaisi lakkakäävän viljelyn Toivola-tilalla.
Päätöksen tavoitteena on hyödyntää kunnan metsiä ja saada sienten avulla lisätuloja.Lakkakääpä tuottaa satoa viiden kuluttua ja sitä voidaan poimia viitenä seuraavana vuotena, todetaan elinvoimalautakunnan esityslistalla.
Lakkakääpää käytetään ravintolisänä sekä elintarvike-, rehu- ja kosmetiikkateollisuudessa. Siikaisissa esillä on ollut myös pakurikäävän viljely.
Kunnan hakkuualueilta on löydetty molempiin viljelyihin soveltuvia alueita. Lakkakääpää voi istuttaa kuusen kantoihin, kun taas pakurikääpää kasvatetaan koivun runkoon istutettavilla ympeillä.
Yle: Siikaisten kunta halajaa lisätuloja erikoissienten viljelystäArtikkelin aiheet
