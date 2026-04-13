Kaksi pohjoisen mhy:tä suunnittelee yhdistymistäRokua-Paljakan ja Koillismaan mhy:t suunnittelevat yhdistymistä.
Metsänhoitoyhdistykset Rokua-Paljakka ja Koillismaa neuvottelevat yhdistymisestä, mhy:t tiedottavat.
Yhdistymisen toteutuessa yhdistykset palvelisivat Kuivaniemen, Pudasjärven, Taivalkosken, Kuusamon, Puolangan, Utajärven sekä Vaalan metsänomistajia. Jäseniä olisi yli 7 000. Nykyiset kahdeksan toimipaikkaa säilyvät ennallaan ja työntekijät siirtyvät tulevaan metsänhoitoyhdistykseen.
Yhdistysten valtuustot hyväksyivät kokouksessaan 13.4.2026 aiesopimuksen mhy:iden kaiken toiminnan ja hallinnon yhdistämisestä.
Tavoitteena on, että isomman yhdistyskoon ansiosta metsäomistajien asettamien tavoitteiden saavuttaminen olisi mahdollista. Toimihenkilöiden osalta tavoitteena on lisätä resursseja ja osaamista, kehittää työnkuvia sekä yhtenäistää toimintatapoja.
