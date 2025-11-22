Savon Sanomat: Puolangan laittomasta hirvijahdista langetettu tuomiot Kainuun käräjäoikeus on antanut tuomionsa hirvijahtijutussa, jossa Puolangalla kaadettiin hirviä saatuja lupia enemmän.

Seurue kaatoi enemmän hirviä kuin mihin oli lupia. Kuvituskuva. Kuva: Johannes Tervo

Metsä | Erä Eija Vallinheimo

Tapauksessa seurue jatkoi hirvenpyyntiä vielä sen jälkeen, kun heidän saamansa luvat oli jo käytetty. Hirviseurueella oli lupa kaataa yksi aikuinen hirvi ja kaksi vasaa, mutta he kaatoivat lopulta neljä aikuista hirveä ja kaksi vasaa.

Tapaus sattui Puolangalla syksyllä 2022. Käräjäoikeuden antaman tuomion mukaan kyseessä oli perusmuotoinen metsästysrikos ja luvaton pyynti.

Tapausta ei katsottu törkeäksi metsästysrikokseksi, koska jahdilla ei tavoiteltu huomattavaa taloudellista hyöty. Metsästäjien motiivina oli kompensoida edellisten vuosien tappiota ja lihat tulivat omaan käyttöön.

Kainuun käräjäoikeus tuomitsi vastaajat osallisuudestaan riippuen 40–65 päivän ehdolliset vankeusrangaistukset ja yhden vuoden mittaiset metsästyskiellot. Valtiolle menetettäviksi tuomittiin yhteensä kolme asetta, nostotalja, hirven nostoon käytetty teline sekä hirven paloitteluun käytetty kaarisaha. Korvattavaksi tuli myös yhteisvastuullisesti kahden aikuisen hirven arvo eli noin 5 000 euroa.

Tapauksen tutkinnassa löytyneet valokuvat johtivat Pohjois-Savon suuren Savukukko-salametsästysvyyhdin paljastumiseen.

