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Nyt on hyvä aika suojata taimet ennen talven tuloa
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Maatalouspolitiikkaa pitäisi uudistaa rohkeasti – tästä syystä niin tuskin tapahtuu
Nyt on hyvä aika suojata taimet ennen talven tuloa
Hirvet syövät kesällä pääasiassa varpuja ja ruohoja, mutta talvella niiden ravintoa ovat nuoret puut.
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Metsä
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Metsänhoito
1.10.2026
14:00
Hanna Lensu
Artikkelin aiheet
hirvi
taimikko
Metsäkeskus
metsänhoito
hirvikarkote
Aarre
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