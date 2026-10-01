Tänä syksynä useat pohjoisen joet ovat nousseet lähelle ennätyksellisiä tulvakorkeuksia. Kesällä puolestaan monilla alueilla ihmeteltiin poikkeuksellisen matalia vedenpintoja, kun laitureita jäi kuiville.

Kyse ei ole enää yksittäisistä sääilmiöistä, vaan laajemmasta ilmaston lämpenemiseen liittyvästä veden kierron muutoksesta. Se vaikuttaa sekä luontoon että rakennettuun ympäristöön.

”Tänä vuonna todistimme uutta normia, eli syksyn kevättä suurempia virtaamapiikkejä.” Linnea Blåfield

Turun yliopiston ja Maanmittauslaitoksen tutkijoiden mukaan jokien käyttäytyminen muuttuu nopeasti ilmaston lämmetessä. Se näkyy poikkeuksellisina tulvina, vedenpinnan vaihteluina ja talvien lauhtumisena.

”Runsas vaihtelu vaikuttaa rantojen eroosioon, ravinteiden huuhtoutumiseen sekä vesistöjen virkistyskäyttöön ja elinympäristöihin. Äärivaihtelut lisäävät myös tulvariskiä ja kuormittavat esimerkiksi siltoja ja hulevesijärjestelmiä”, tutkijatohtori Linnea Blåfieldin kertoo tiedotteessa.

Oulankajoen alueella muutosta on seurattu pitkään, ja tutkimuksissa on havaittu useita samanaikaisia kehityskulkuja. Alueen keskilämpötila on noussut 50 vuodessa noin kolme astetta.

Samalla kevättulvat ovat pienentyneet, mutta muiden vuodenaikojen virtaamahuiput kasvaneet.

Talvien aikana esiintyy entistä useammin lauhoja jaksoja ja vesisateita, jääpeitteinen aika on lyhentynyt yli kuukaudella ja lumen sulaminen alkaa aiempaa aikaisemmin.

Tutkijat korostavat, että tarkka mittausdata auttaa ymmärtämään ilmastonmuutoksen vaikutuksia aiempaa paremmin ja mahdollistaa tuleviin muutoksiin varautumisen.

Muutokset eivät koske vain yksittäisiä jokia, vaan koko yhteiskuntaa, sillä veden käyttäytyminen vaikuttaa infrastruktuuriin, turvallisuuteen ja luonnon monimuotoisuuteen.